Agatha Christie come imparò a conoscere i veleni?

sapeva bene come avvelenare i personaggi dei suoi gialli perché da giovane era stata. La scrittrice inglese è famosa in tuttto il mondo per i suoi romanzi gialli e per i personaggi da lei creati, come Hercule Poirot e Miss Marple. Spesso gli assassini dei suoi libri usavano veleni per uccidere le loro vittime, e la scrittrice ne conosceva ogni segreto grazie agli anni trascorsi nella farmacia dello University College Hospital di Londra durante la seconda guerra mondiale.Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 8 ottobre, nella domanda numero sette da 7mila euro, la concorrente Sara, medico di base di Vigevano, deve rispondere correttamente sul lavoro di Agatha Christie prima di diventare scrittrice. Tra le opzioni, oltre a quella corretta, ci sono: medico chirurgo, floricoltrice, collezionista di insetti.