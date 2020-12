Caso Genovese, i dubbi sull'ex fidanzata dell'imprenditore

I magistrati di Milano starebbero indagando anche sull'ex fidanzata di, l'imprenditore fermato per le presunte violenze contro una ragazza di 18 annidurante una festa a ottobre nella sua casa nel centro del capoluogo lombardo. Sulla giovane girerebbero infatti alcune voci, riferite da una conoscente della vittima della violenza a Terrazza Sentimento, in una testimonianza raccolta da Mattino Cinque "Si dice che lui e la sua ex ragazza solitamente drogavano le ragazze per violentarle durante le loro feste", dichiara la giovane donna, che non ha voluto rivelare la propria identità e che parla anche delle sostanze stupefacenti che venivano consumate a casa di Genovese.