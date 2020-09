Tommaso Zorzi

Nato a Milano 2 aprile 1995. Cresce in una ricca famiglia della "Milano bene", alla quale confessa di essere gay a 18 anni, ha studiato Business Management a Londra. La celebrità è arrivata con la partecipazione a un docureality per poi consolidarsi con altre partecipazioni e apparizioni tv. Vera e propria social star, grazie ai suoi 830mila follower su Instagram, ha al suo attivo un libro e un canale YouTube seguitissimo, dove si racconta in modo autoironico. Di recente è riuscito a coronare il suo sogno di avere un proprio marchio di moda.