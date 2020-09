Stefania Orlando

Nata Roma il 23 Dicembre 1966. Conduttrice televisiva, cantautrice e attrice italiana. Dopo aver debuttato nel 1993 come valletta Stefania approda poi alla conduzione ma durante la sua carriera si è cimentata anche con la recitazione, sia al cinema, sia in teatro. Amante della musica, una delle sue più grandi passioni, Stefania ha inciso un disco ed è stata protagonista di diverse serate e spettacoli live. È stata sposata per due anni con Andrea Roncato. Dal 2008 è legata al musicista Simone Gianlorenzi con cui si è sposata il 1luglio 2019. Considera GF VIP l’unico reality show con un valore antropologico.