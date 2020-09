Pierpaolo Petrelli

Nato a Maratea l'1 giugno 1990. Arrivato a Roma per laurearsi in Giurisprudenza e diventare così avvocato, tra un lavoro e l’altro ha preso parte a un provino per Striscia la Notizia, finendo per esordire come “velino” nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è proseguita come modello per servizi di moda e campagne pubblicitarie ma la tv lo ha richiamato in qualità di tentatore di Temptation Island Vip, tra i corteggiatori di Uomini e Donne e come inviato nei programmi di Barbara d’Urso. Grande appassionato di sport, pratica con entusiasmo il canottaggio e gioca regolarmente a calcio. Nel 2017 ha avuto il suo primo figlio Leonardo dalla ex compagna, la modella Ariadna Romero.