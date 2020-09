Patrizia De Blanck

Nata a Roma il 9 novembre 1940. Discendente di una famiglia nobile e protagonista del jet set internazionale inizia la sua carriera televisiva nel 1960 come valletta del programma Il Musichiere. Conosciuta come la “contessa del popolo” si è affermata nei salotti tv soprattutto grazie alla partecipazione al programma Chiambretti c’è. Ha già varcato la Porta Rossa nel 2018 per un confronto con la "marchesa" Daniela del Secco d'Aragona circa la veridicità del titolo nobiliare di quest'ultima.