Myriam Catania

Nata a Roma il 12 SETTEMBRE 1979. Inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo da giovanissima seguendo la passione della madre, Rossella Izzo, partecipando a numerose trasmissioni e serie tv come Caro Maestro, Una donna per amico, Lo zio d’America e Carabinieri 4. Nella sua carriera ha prestato la voce come doppiatrice di Jessica Alba, Alexis Bledel e Keira Knightley, per quest’ultimo incarico è anche stata premiata con il “Leggio d’oro” nell’interpretazione del film The Imitation Game.