Matilde Brandi

Nata a Roma il 27 febbraio 1969. Nota ballerina e showgirl diplomata nel 1990 al balletto di Roma, esordisce due anni dopo sul piccolo schermo collaborando con artisti come Gigi Proietti, Raffaella Carrà, Johnny Dorelli e Adriano Celentano, fino a vincere nel 1996 il premio come miglior ballerina televisiva dell'anno. Successivamente prende parte a numerose produzioni quali Buona Domenica, Domenica In, L'Anno che verrà, Il Bagaglino e diverse esperienze anche nel mondo del teatro.