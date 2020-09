Massimiliano Morra

Nato a Napoli il 30 Luglio 1985. Già da giovanissimo inizia a lavorare come modello diventando testimonial di vari marchi nazionali e internazionali per poi vincere il titolo di “Il più bello d’Italia”nel 2010. Nel 2013 esordisce sul piccolo schermo come protagonista maschile, accanto a Manuela Arcuri, della miniserie televisiva Pupetta - Il coraggio e la passione. Seguono numerose altre fiction in cui recita poi al fianco di attrici come Virna Lisi e Sabrina Ferilli. In passato ha avuto una relazione con la collega Adua Del Vesco, anche lei concorrente di questa edizione, poi finita lo stesso anno. Attualmente è fidanzato.