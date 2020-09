Fausto Leali

Nato a Nuvolento il 29 ottobre 1944. Conosciuto come il "nero bianco" per la sua inconfondibile voce che lo ha consacrato come una delle principali leggende della musica italiana. Nel 1961 ha inciso il suo primo 45 giri per poi conquistare i suoi primi 4 dischi d'oro con il brano A chi, vendendo oltre 4.000.000 di copie nel mondo, e cavalcando negli anni a seguire il teatro dell’Ariston per ben 13 volte.