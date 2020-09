Enock Barwuah

Nato il 20 febbraio 1993. Fratello di Mario Balotelli ha seguito le sue orme intraprendendo la carriera di calciatore che lo ha portato a militare anche in squadre d’oltremanica come lo Stoke City e lo Salford City, ma il suo sogno è quello di riuscire a giocare in serie A con Mario. Considetato una promessa del calcio ha in comune con il fratello anche il carattere impulsivo. Come riuscirà a gestire la convivenza nella Casa?