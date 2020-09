Elisabetta Gregoraci

Nata a Soverano l'8 febbraio 1980. Mamma di Nathan Falco, showgirl a tempo pieno e attiva sostenitrice di associazioni benefiche. Sin da bambina sognava il mondo della televisione e nel 1997 vince la sua prima fascia come “Miss Sorriso” e successivamente negli anni 2000 debutta sul piccolo schermo alla conduzione di Euro2000. Con il tempo si afferma grazie alla partecipazione a numerose produzioni come Un medico in famiglia, Il Malloppo, Quelli che il calcio, Made in Sud e Battiti Live.