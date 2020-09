Dayane Mello

Nata a Joinville, Brasile, il 27 Febbraio 1989. Comincia la sua carriera in Brasile e grazie alla sua bellezza diventa ben presto una delle modelle più famose a livello mondiale. Dayane arriva in Italia nel 2014 e si fa conoscere dal grande pubblico soprattutto per la partecipazione ad alcuni reality. Ha una figlia, Sofia, di 7 anni, nata dalla relazione con il modello e concorrente della terza edizione di GFVip, Stefano Sala. Nel 2017 i due si sono lasciati e, attualmente, lei è single.