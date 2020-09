Andrea Zelletta

Nato a Taranto il 2 luglio 1993. Dai campi da calcio, dove lo attendeva un radioso futuro, alle passerelle delle sfilate internazionali: un'occasione capitata quasi per caso, nel periodo in cui lavorava come personal trainer a Milano. Dopo tanti viaggi in giro per il mondo il ritorno in Italia lo ha portato a conoscere la sua fidanzata Natalia, modella come lui. I due infatti si sono incontrati a Uomini e Donne e da allora condividono tutto, in special modo l'attività sui social network, dove raccontano ai tantissimi follower la loro quotidianità. Moda a parte, la grande passione di Andrea è la musica.