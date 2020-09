Adua Del Vesco

Nata a Messina il 26 novembre 1992. Esordisce nel 2012 come attrice in tv nella terza stagione de L'onore e il rispetto; partecipa poi a numerose fiction spesso insieme a Gabriel Garko con cui è stata fidanzata per tre anni. Dopo la fine della relazione con l’attore è riuscita a ritrovare la serenità grazie al sostegno della sua famiglia e alla fede. Passa poi al grande schermo diretta da Paolo Sorrentino in Loro. Nel 2013 l’attrice ha avuto una relazione con Massimiliano Morra, anche lui nel cast di questa edizione.