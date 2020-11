Un medley con i grandi"per tornare un po’ bambini e alleggerire questa atmosfera":, assieme ai giudici di All Together Now , Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga, si esibisce in una divertente e nostalgica performance dedicata a tutti i bambini durante la quarta puntata del programma musicale di Canale 5.Da Frozen e Il Re Leone passando per Il libro della giungla, fino alla Sirenetta i cinque protagonisti cantano accompagnati dalle voci del Muro i grandi motivi dei film disneyani. "È stato un sogno personale", dichiara entusiasta Michelle Hunzikeralla fine dell’esibizione, complimentandosi con i suoi compagni di avventura.