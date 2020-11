Le novità di All Together Now

La musica e il divertimento ancora protagonisti su Canale 5. Da mercoledì 4 novembre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset,. Alla guida dello show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy,Tante le novità di questa terza edizione, a cominciare dallache si aggiunge al Muro Umano, composta da quattro pesi massimi della musica italiana:Altra novità è il cast fisso dei 12 concorrenti che si sfideranno, nel corso delle sei puntate, per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Le performance dei concorrenti che saliranno sul palco di All Together Now saranno valutate dai quattro giurati e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo e che quest’anno comprenderà anche la “giuria popolare”, ovvero dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social.la presentazione, il look, la simpatia e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti.Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad All Together Now. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente. Al termine dell’esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro. J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo avranno facoltà, infatti, di aggiungere o togliere, al voto dato dal Muro, fino a un massimo di 5 punti ciascuno, oppure confermare il punteggio assegnato del Muro stesso. Inoltre, per una volta sola a puntata, i quattro giudici potranno regalare a uno dei cantanti in gara un voto intoccabile e inappellabile da 100 punti, garantendogli così non solo il passaggio del turno, ma anche un bonus da 10 punti nell’esibizione successiva. Al termine di ogni puntata, i due concorrenti che hanno ricevuto il punteggio più basso si sfideranno: il perdente verrà eliminato.