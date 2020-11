All Together Now leader assoluto della prima serata

Record storico per la seconda puntata di, che con l'appuntamento di mercoledì 12 novembre su Canale 5 si conferma leader assoluto della prima serata con 3.289.000 spettatori, il 16% di share e il 17% di share sul pubblico attivo.Leadership confermata anche nel periodo di sovrapposizione: dalle ore 21.30 alle ore 22.35 è stato visto da 3.698.000 telespettatori con una share del 14.53% (Rai1: 3.649.000 telespettatori con 14.33% di share).Nel corso della serata, il game show musicale condotto daha raggiunto picchi d’ascolto di 4.260.000 spettatori e del 22.42% di share attiva. Il format ha registrato ottimi risultati anche tra i più giovani: media del 21.16% di share tra i 15-24enni.Qui sopra è possibile rivedere la, per rivivere tutte le emozioni degli artisti in gara e anche alcuni siparietti molto divertenti tra i super giudici e i protagonisti del Muro Umano.