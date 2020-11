All Together Now, la puntata dell'11 novembre

Mercoledì 11 novembre la prima serata ditorna a cantare e a ballare grazie al divertimento e alla spensieratezza di. Dopo l'ottimo esordio che ha messo in mostra tutti i dodici concorrenti in gara, la sfida entra nel vivo e il Muro Umano, oltre ai quattro super giudici, sono nuovamente chiamati a commentare le performance degli artisti.Tra una canzone e l'altra, non sono mancate anche in questo caso le interviste e racconti che permettono al pubblico di conoscere a fondo i protagonisti di questa nuova edizione del programma, regalando una serata di emozioni e allegria. Qui sopra è possibile rivedere la seconda puntata integrale.