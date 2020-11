All Together Now, la puntata del 18 novembre

Dopo il successo della scorsa settimana,in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con. Alla guida dello show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy,. Nel video qui sopra,Sul palco di All Together Now continua la sfida tra gli 10 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip : J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica, volti noti dello spettacolo e che quest’anno comprende anche la giuria popolare, ovvero dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social.Le temibili giurie commenteranno a microfoni aperti e senza freni la presentazione, il look, la simpatia e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad All Together Now. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente. Al termine dell’esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato dai quattro giurati.sono: Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo), Savio Vurchio (52 anni, di Andria), e il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).All Together Now è scritto da Marco Salvati, Francesca Cenci, Simone Di Rosa, Alberto Silvio Di Risio, Maria Grazia Giacente, Gianluca Giorgi, Annalisa Montaldo, Antonio Vicaretti. La direzione artistica e la regia sono affidate a Roberto Cenci.